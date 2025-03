Atalanta, allenamento mattutino anche domani in vista della Fiorentina

Il 30 marzo l'Atalanta verrà a Firenze (senza Gasperini in panchini e Ederson in campo, entrambi squalificati) per la ripresa del campionato. La Dea cerca riscatto dagli schiaffoni presi dall'Inter e prova a restare in corsa per lo scudetto, mentre la Fiorentina prova ad allungare la striscia positiva.

Gasperini, che lunedì potrebbe vincere la "Panchina d'oro" vista la bella stagione passata e il trofeo vinto, ha svolto una seduta di allenamento in mattinata e ne ha fissata un'altra per domani mattina. Ecco il report sul sito ufficiale del club nerazzurro: "Altra giornata di lavoro a Zingonia per i nerazzurri che questa mattina, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, sono scesi in campo per un allenamento mattutino. Domani, sabato 22 marzo, mister Gasperini e il suo staff dirigeranno a Zingonia un’altra seduta al mattino a porte chiuse".