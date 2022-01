ANCORA RADUNOVIC, Oggi vogliamo punti importanti

Così il portiere del Cagliari, Boris Radunovic, a Sky Sport prima della sfida contro la Fiorentina: “Abbiamo un po’ di difficoltà ma come tante altre squadre, vedi l’Atalanta, che ieri ha comunque ottenuto un punto importante. Oggi cercheremo di fare bella prestazione e di ottenere punti, che sono molto importanti per la nostra stagione. Cragno? Mi dispiace per lui perché abbiamo un bellissimo rapporto, ma ogni occasione è importante per dimostrare il mio valore”.