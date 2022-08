ALVINI, Coppa percorso per arrivare pronti a Firenze

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Ternana ed ha fatto il punto anche sullo stato fisico della squadra: "Ci presentiamo dopo un mese preciso di lavoro con la voglia di voler passare il turno e giocarsi la partita cercando di dare il massimo. Ci siamo preparati nel migliore dei modi per continuare il percorso di questo mese. Sappiamo che la partita vale il passaggio del turno e ci siamo preparati. Sarà difficile ma lo sappiamo".

Ci sono degli indisponibili?

"Domani mattina decidiamo i convocati. Sicuramente non ci sarà Ascacibar, è arrivato con qualche problema e lo staff medico lo sta recuperando facendo il massimo, ne eravamo già a conoscenza. L'altro che non ci sarà è Baez, il resto lo decideremo domattina. Spero che Bianchetti e Valeri siano della partita".

Nelle prime gare di Coppa si è visto tanto equilibrio.

"Sono tutte partite equilibrate, dobbiamo interpretarlo come percorso da fare per migliorare e arrivare pronti alla sfida di Firenze. In queste gare le difficoltà ci sono perché arrivano durante la preparazione".

Quanta emozione c'è nello spogliatoio in vista dell'inizio di stagione?

"Ieri dicevo ai ragazzi che avvicinarsi al debutto è bellissimo, prima alla Coppa Italia Frecciarossa e poi alla Serie A. È una bella emozione, quando vedo ragazzi che vengono da paesi lontani e arrivano col sorriso penso che siamo fortunati a poter fare questo. Bisogna arrivarci con gioia, gusto e piacere. Giocare con la maglia della Cremo è tanta roba e io li invito a sorridere, anche se alcuni devono trovare una nuova dimensione e una nuova vita. Però li vedo concentrati e sorridenti, per me questo è positivo. Vuol dire che forse abbiamo fatto delle scelte giuste nei calciatori".

Se adesso dovesse parlare della Cremonese da avversario cosa direbbe?

"Oggi dico che la Cremonese ha un obiettivo e lotterà per per la salvezza. Ho due figli piccoli che sono più social di me e mi dicono che ci danno tutti per retrocessi. Questa è voce comune, ma noi abbiamo le idee chiare e vogliamo lottare per la permanenza in Serie A. Credo che quando avremo concluso il mercato, anche noi possiamo giocarcela e ne siamo consapevoli. Vogliamo raggiungerlo tutti insieme. L'anno scorso per me la Cremonese era una grande squadra, lo dissi già alla terza giornata e infatti giocando un calcio fantastico è andata in Serie A. Quest'anno il progetto è nuovo, lotteremo tutti insieme per il nostro nuovo obiettivo".