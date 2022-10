ALLEGRI, Vlahovic problema all'adduttore. Chiesa...

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Lecce e si è soffermato sugli infortuni.

Che giocatori avrà a disposizione e come sta la squadra?

“Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all'adduttore e poi non ci sarà Locatelli per motivi personali. Più tutti gli altri che sapete tutti. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani contro una squadra ben organizzata, giocare a Lecce non è mai semplice perché son partite sempre complicate. Bisogna avere una reazione dopo l'eliminazione".

Cosa servirà in Europa League?

“Pensare all'Europa League non serve a niente, serve switchare e pensare al campionato. Domani sarà complicata, finora siamo indietro, il Lecce ha pareggiato con la Fiorentina, a Salerno, ha buone qualità ed è ben organizzata. E in contropiede diventano pericolosi”.

Chiesa e gli altri come stanno? Chi gioca al posto di Locatelli?

"Andiamo via in 19 con 3 portieri, bastano e avanzano, siamo pronti per giocare questa partita. Chiesa e Pogba domani non ci sono, impossibile mercoledì e al 99% neanche con l'Inter. Forse ci saranno, ma è molto difficile, con Verona e Lazio. Ma sarà molto difficile. Al posto di Locatelli? Domani vedrò".