ALL.VERONA U19, Viola forti: servirà aggressione

Queste le principali dichiarazioni rilasciate a Hellas Channel da Nicola Corrent (tecnico del Verona Primavera) alla vigilia della sfida che vedrà la sua squadra affrontare i pari età della Fiorentina: «La Fiorentina è forte e prova sempre a imporre il proprio gioco. Quella di domani sarà una partita diversa rispetto a quella contro la Roma, una squadra che invece tende a giocare più in verticale. Cercheremo di essere aggressivi, in modo da lasciare loro poco tempo per pensare e organizzare le azioni attraverso il possesso palla. In settimana i ragazzi hanno lavorato bene e sono motivati. Siamo chiamati a fare una grande partita e dovremo dare il massimo in entrambe le fasi gioco».