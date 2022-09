ALL. RFS, Giovedì grande opportunità. La rosa viola...

Viktors Morosz, allenatore dell'RFS, ha rilasciato delle dichiarazioni all'emittente lettone Apollo, in vista del match di Conference contro la Fiorentina: "I giocatori non si sono ancora ripresi dalla partita precedente, contro il Riga FC. La squadra si è quindi soffermata di più sugli aspetti tattici. Quella di giovedì è una grande opportunità per mostrarci come club e come squadra. Abbiamo preparato dei video clip sulle sfumature più importanti, è chiaro che giocheremo molto in difesa e dovremo farlo in modo molto qualitativo. Dovremo avere poi una contromossa".

L'allenatore lettone ha poi chiuso dicendo la sua sulla rosa della Fiorentina: "Jovic è sicuramente un giocatore molto forte, ma la Fiorentina ne ha anche molti altri, come Riccardo Sottil che ha già messo a referto se assist in sei partite. Sabato i viola hanno giocato una bella partita contro la Juventus, pareggiando 1-1, anche se hanno avuto le possibilità per vincere".