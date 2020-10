AGUDELO, Contro la Viola come le altre. Amrabat...

Kevin Agudelo, passato dalla Fiorentina allo Spezia, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da TMW: “Mi sto trovando bene con tutti, siamo una squadra con tanta qualità e sono tutti bravi ragazzi. Mi sono trovato bene, sia col più adulto che col più giovane, sono felice di essere qui, il mister mi piace come pensa il calcio e per questo sono felice”.

La prossima è con la Fiorentina, sete di rivincita?

“Per me è una partita come le altre, so che la Fiorentina è una squadra forte, è una partita che dobbiamo affrontare nella gusta maniera perché dobbiamo fare di più e in questa partita vogliamo dimostrare qualcosa. Vogliamo giocare difensivamente e in attacco, finalizzare meglio e migliorare le giocate. Per me è una partita difficile come le altre, spero di essere al 100%. Sete di rivincita? Per me è una partita dove penso a dimostrare quello che non ho dimostrato di là, ora sono a Spezia e noi dobbiamo vincere tutte le partite”.

Amrabat si è detto dispiaciuto che abbia lasciato Firenze.

“Sono felice che Amrabat abbia parlato così di me, dimostra che sono un giocatore che può fare di più, dimostrare in campo che sono meglio di quello che ho mostrato fino ad ora. Sono contento, ho parlato poco con Amrabat ma è un bravo ragazzo, sono contento dica questo. Alla Fiorentina ho giocato poco perché l’allenatore voleva un altro tipo di giocatore, magari fra uno o due anni posso tornare alla Fiorentina e dimostrare ciò che non ho fatto vedere prima”.