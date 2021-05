A. PEREIRA, Davanti cinque finali: domani la prima

Alla vigilia di Fiorentina - Lazio, è arrivato il messaggio social di Andreas Pereira. Il brasiliano, in attesa di poter dare il proprio contributo in una gara fondamentale per il futuro dei biancocelesti, ha caricato l'ambiente con un post Instagram: "Abbiamo davanti cinque finali davanti! Domani è la prima e daremo la nostra vita per vincere. Perché ogni partita che indossiamo questa maglia è una finale. Daje Lazio".