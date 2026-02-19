Radio FirenzeViola, proseguono le dirette: tra poco c'è: "Chi si compra?"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in onda c'è "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà invece la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 20:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 20:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Andrea Giannattasio inviato a Bialystok per la cronaca di Jagiellonia-Fiorentina, andata dei playoff di Conference League.

