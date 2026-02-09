Radio FirenzeViola riparte domani alle 7: ecco il palinsesto!
Riprendono domattina le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” a partire dalle 7 con Andrea Giannattasio. Dalle 9 alle 10 "C'è polemica", con Dario Baldi. A seguire la coppia Pietro Lazzerini e Fabio Ferri, mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16:00 alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari", trasmissione che potete seguire anche su YouTube, canale FirenzeViola.it. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Per ascoltarci
