Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Palla al centro"

Oggi alle 14:09RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, pronta a tenervi compagnia fino a stasera alle 21.30. Adesso e fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Giacomo Galassi, mentre dalle 16:00 alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari". Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!