ZANGRILLO, Cessione Gud: non mi sento responsabile

In un’intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha affrontato diverse tematiche, tra cui il momento negativo del grifone in campionato. Non è mancato un commento sul mercato, in particolare riguardo alle cessioni di Gudmundsson e Retegui, sottolineando come la cessione dell’islandese fosse stata preventivata: “Non ho mai avuto il minimo ruolo nelle entrate, nelle uscite e nella progettazione della parte sportiva. Non vengo mai interpellato. Ma, detto questo, mi sento responsabile, e quindi, se devo condividere delle colpe su questo tema, mi metto in prima fila e prendo le responsabilità che mi competono".

E poi: "Il direttore sportivo Ottolini ha dovuto confrontarsi con necessità di vario genere. Tanto per essere chiari, Gilardino non si è trovato nella situazione di Conte, che dopo la sconfitta di Verona alla prima giornata ha alzato la voce e ha preteso che venissero colmate delle lacune. Il Genoa è in una situazione differente e dobbiamo accettarla. Per questo motivo, dobbiamo dare il giusto valore a una persona che ha saputo adattarsi in modo mirabile alla realtà e a circostanze negative, senza mai cercare alibi o giustificare il proprio operato sottolineando lacune obiettive.”