VLAHOVIC, Resta o va via a breve? Rocco sceglie

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino analizza questa mattina quelle che potranno essere le prossime mosse della dirigenza viola a proposito delle varie piste di mercato da percorrere a gennaio, in entrata e in uscita. Delle varie questioni da affrontare è la posizione dell’attaccante quella più spinosa e prioritaria. Commisso e Vlahovic si sono ritrovati a Empoli dopo non essersi lasciati benissimo, adesso si tratta di capire come riprendere il dialogo in vista delle scelte di gennaio. La lista delle pretendenti a Vlahovic si è allungata per i gol segnati in serie mentre il punto di vista societario su una cessione immediata si è ammorbidito. Sa bene Commisso quali e quante ripercussioni possa avere la partenza anticipata di Vlahovic a gennaio ma sa anche quanto alto sia il rischio d’incassare una cifra inferiore alle aspettative a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto. È questo il bivio di fronte al quale si trova Commisso, ed è questa la prima scelta da prendere prima di decidere sul mercato in entrata e sulle conseguenti ambizioni europee.