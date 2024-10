VIOLA, Stop di Gud e Kean fermano la festa gigliata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tanti sorrisi, sei gol e la porta inviolata. La Fiorentina però è tornata a Firenze anche un po' di apprensione per le condizioni fisiche di Gudmundsson e Kean. Nel report, pubblicato nel pomeriggio di ieri dalla società gigliata, la Fiorentina rendeva noto come per l'islandese si trattasse di un risentimento ai flessori della coscia destra. Nei prossimi il numero 10 svolgerà gli esami diagnostici, ma la paura è che lo stop possa durare almeno un paio di settimane. Sicuramente salterà la trasferta europea di San Gallo e quasi certamente il match contro la Roma. Per fare chiarezza anche Pongracic ha avuto un risentimento muscolare e, ad ormai un mese di distanza, ancora non è rientrato in campo.

Se l'islandese è stato sostituito alla grandissima da Beltran, la paura riguardo alle condizioni di Kean nasce dall'imprescindibilità del centravanti azzurro. Per lui si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L'ex Juventus con ogni probabilità salterà la gara di Conference League e, se non dovessero emergere intoppi dagli accertamenti, tornerà a disposizione per la sfida contro la Roma. Senza di lui Palladino sarebbe costretto ad affidarsi a Kouame come prima punta. A riportarlo è il Corrirere dello Sport-Stadio.