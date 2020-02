VIOLA, Riecco Badelj ma gioca Pulgar. Igor dal 1'?

Spazio ai temi di campo questa mattina sulle pagine de La Nazione: come scrive il quotidiano, al contrario dell’Udinese, che fin ieri ha annullato l’allenamento del lunedì e l’amichevole contro il Brinje, la Fiorentina nel pomeriggio di ieri è scesa in campo per preparare la trasferta in Friuli. Iachini dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Dalbert ma potrà contare di nuovo su Badelj che torna in ballottaggio con Pulgar per il ruolo di play (il cileno resta favorito dopo la buona prova con gol contro il Milan). Per sostituire il brasiliano è lotta a due tra Igor e Venuti anche se l’ex Spal sembra in vantaggio in virtù delle recenti buone prestazioni.