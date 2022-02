VIOLA, Problema rigori: 4 errori su 11 dal dischetto

Il rigore di Dusan Vlahovic sbagliato contro il Genoa ha dato inizio ha una sorta di maledizione per la Fiorentina. Come riporta La Nazione, in campionato, non è più entrato un pallone dagli undici metri. L'unica eccezione l'ha fatta la Coppa Italia, dove comunque Piatek ha trasformato solo il primo tiro, sbagliando il secondo e ribadendo in rete sulla ribattuta. Ora c'è da ritrovare la precisione dagli 11 metri perché non realizzare 4 su 11 tiri dal dischetto, ben il 36% del totale, è decisamente troppo.