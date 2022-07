VIOLA, Ora mancano sei amichevoli: ecco quali

Archiviato il triangolare con Olginatese e Sanvitese, la Fiorentina scenderà in campo altre cinque volte prima di cominciare a fare sul serio. Come riporta La Nazione, venerdì 22 e sabato 23 ci saranno altri due test-match a Moena contro Trento e Triestina, poi il 27 luglio e il 5 agosto la Fiorentina sarà in Austria per un altro ritiro che vedrà la sfida contro il Galatasaray il 30 luglio alle 19 ed il 3 agosto contro la Nazionale del Qatar. L'ultimo test sarà il 6 agosto contro il Betis Siviglia allo Stadio Villamarin: fischio d'inizio alle 21.