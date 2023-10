VIOLA, Nico-Jack freschi: ora magie con Lazio e Juve

FirenzeViola.it

Punto statistico sulla Fiorentina sulle pagine odierne di Tuttosport: come sottolinea il quotidiano, quella di Italiano è una squadra che si sta rivelando un’autentica cooperativa del gol: dopo il 6-0 inflitto al Cukaricki sono diventati 15 i giocatori viola, compresi tutti e dieci quelli del reparto offensivo, andati a segno in 14 partite fra campionato e competizione europea, per un totale di 30 reti realizzate e una media di oltre due a match.

Il capocannoniere è Gonzalez con 7 centri seguito da Bonaventura a quota 4: entrambi giovedì hanno rifiatato (l’argentino è rimasto per tutto il tempo in panchina, il secondo impegnato in una tabella di lavoro personalizzato non è stato neppure convocato) in modo da essere pronti, carichi, freschi per domani sera e per la sfida di domenica con la Juventus che a Firenze farà registrare l’esaurito.