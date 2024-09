VIOLA, Monza e poi sosta. Coi brianzoli serve un successo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolineato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), neanche il tempo di rilassarsi dopo il passaggio del turno in Conference League agguantato ai calci di rigore che la Fiorentina già stasera torna in campo in campionato. Al Franchi i gigliati sfideranno, in un match valido per la terza giornata di Serie A, il Monza di Alessandro Nesta. Palladino, contro il suo recente passato, ha bisogno di trovare una vittoria che ancora gli manca da quando è sbarcato a Firenze. Non solo, il tecnico campano non esulta per i tre punti dal 16 marzo scorso quando il Monza riuscì a battere il Cagliari. Adesso che si è chiuso il mercato, la sosta per le nazionali potrà rappresentare una sorta di mini ritiro per il tecnico campano che avrà due settimane a disposizione per inserire i nuovi al meglio (sono sei i calciatori in rosa che ancora non sono mai scesi in campo con la maglia viola) e cercare di dare la sua identità alla squadra.

Intanto però stasera contro il Monza i viola non possono sbagliare, devono raggiungere la vittoria e quota cinque punti in classifica. Contro i brianzoli toccherà di nuovo a Colpani, per la prima volta contro i suoi ex compagni, prova ad accendersi e illuminare la Fiorentina.