VIOLA, La complicata trasferta a Napoli nella festa

Il Corriere Fiorentino fa il punto anche su quella che sarà la logistica della trasferta della Fiorentina a Napoli. Tutt'altro che semplice, complice una festa che si prospetta magnifica per lo Scudetto degli azzurri. Un discorso valido sia per il pre partita, nel quale la Fiorentina si sposterà dal ritiro verso Fuorigrotta in anticipo rispetto al solito, che per il dopo. Facile immaginare infatti che al triplice fischio impazzirà la festa, col rischio di invasioni di campo, mentre all’esterno si raduneranno quelli che non riusciranno ad entrare. Per la Fiorentina insomma, una volta finita, non sarà semplicissimo lasciare lo stadio anche se ieri in prefettura è stato deciso di confermare il divieto di circolazione delle auto in una maxi isola che andrà da Fuorigrotta a piazza Garibaldi.

