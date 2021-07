VIOLA, Il programma per l'inizio della nuova stagione

Comincia il countdpwn per la nuova stagione della Fiorentina. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle prossime date: per i giocatori non impegnati con le Nazionali, domenica comincerà la profilassi anti-covid. Da lunedì le visite di routine e poi l'inizio del programma estivo: il 16 luglio lavoro in città, il 17 partenza per Moena dove la squadra resterà fino al 31 luglio. Quattro le amichevoli da definire su cui ci deve essere il placet di Italiano.