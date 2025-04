Via al doppio impegno di Coppa, Tuttosport: "Ecco la strategia di Palladino"

vedi letture

Tuttosport questa mattina in edicola analizza le strategie di Raffaele Palladino in vista del doppio impegno di Conference League valido per i quarti di finale del torneo. Il suo obiettivo - si legge - nonché dei suoi giocatori è chiudere la pratica qualificazione già stasera per far sì che la partita di ritorno, fra una settimana al Franchi, sia poco più di una passerella per festeggiare insieme ai tifosi l’approdo alle semifinali per il terzo anno di fila. I viola sotto la gestione Italiano sono sempre arrivati in fondo alla competizione nelle ultime due edizioni ma senza riuscire a portarsi a casa la coppa: è una ferita che brucia ancora.