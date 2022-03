VERSO L'INTER, Jack in dubbio, si scalda Duncan

A poco più di ventiquattro ore dal match contro l'Inter, La Nazione cerca di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in casa Fiorentina: a San Siro potrebbe mancare Giacomo Bonaventura; anche ieri il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato per via del problema muscolare accusato col Bologna e, visto che il numero cinque non è mai riuscito ad allenarsi con la squadra, l'esclusione sembra vicina. Il forfait di Jack è quindi ad un passo: per una maglia da titolare si candida Alfred Duncan, che non gioca dal primo minuto dalla cocente sconfitta contro la Lazio (5 febbraio).

Per gli altri ballottaggi, Biraghi sembra aver smaltito l'infortunio accusato domenica, Odriozola pare recuperato a pieno, mentre in avanti Piatek e Nico Gonzalez sembrano certi di un posto da titolare; l'altro slot, quello di esterno sinistro, se lo giocano Saponara (in vantaggio), Ikone e Sottil.