TUTTOSPORT, Viola, ti è rimasto ancora un sogno

Come scritto da Tuttosport dopo le lacrime di delusione e rabbia, dopo quel senso di ingiustizia e frustrazione che spesso si prova dopo aver dato tutto e non aver raccolto nulla, la Fiorentina già si prepara per la rivincita. C’è un’altra finale, il 7 giugno a Praga contro il West Ham, in palio la conquista della Conference. Riuscirci significherebbe riportare in bacheca un trofeo inseguito anche mercoledì, nell’ultimo atto di Coppa Italia, finito però nelle fauci dell’Inter, e prendersi pure il pass per la prossima Europa League confermandosi sul palcoscenico internazionale per il secondo anno di fila. Insomma dopo poche ore di sonno (agitato) e le valige appena disfatte la Fiorentina è pronta per rimettersi in moto e cercare di chiudere in bellezza questo suo viaggio lungo 60 partite, come nessun’altra squadra italiana. Battaglie in campo per i giocatori, fuori per Rocco Commisso che ostenta i conti in regola del suo club (l’unico insieme alla Cremonese a non essere ricorso alla norma salva-calcio) a fronte di quelli che, ricorda spesso il patron viola, continuano a alzare trofei ma pure ad essere indebitati (i bilanci della Serie A 2021-22 parlano chiaro). Quanto al futuro della Fiorentina arriverà il momento in cui si rifletterà in società su dove e come rafforzare la rosa - urge intervenire sulla difesa, completare la mediana, cercare un uomo-gol - e ci si confronterà con Italiano (stimato dal Napoli e non solo) per capire se progetti e ambizioni collimano. Adesso però la priorità è una sola: trasformare un bel lavoro in un capolavoro come ama dire il tecnico viola.