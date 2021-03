TUTTOSPORT, Prandelli sempre in dubbio. Iachini...

L'edizione odierna di Tuttosport scrive come Cesare Prandelli sia sempre a rischio. La Fiorentina ed il suo allenatore domani non possono fallire nel delicatissimo scontro-salvezza in casa del Benevento. Anche per scacciare via le voci su Iachini, ancora sotto contratto e ovviamente a disposizione per senso del dovere ma anche per l'attaccamento ai colori viola. L'ex CT Prandelli si appresta dunque alla trasferta più dura, per sua fortuna senza più l'emergenza visto il rientro di Ribery, Kouame, Amrabat e Castrovilli.