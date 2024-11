TORINO, Cairo contestato. L'atmosfera in casa granata

FirenzeViola.it

Come riportato dal quotidiano La Nazione, non è sicuramente dei migliori l'umore in casa granata. Dopo una partenza ottima con addirittura 11 punti nelle prime cinque gare, la formazione di Vanoli è entrata in un tunnel che l'ha portata a subire quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri. I guai della squadra granata sono iniziati con la sconfitta casalinga contro la Lazio e con il ko di Milano contro l'Inter in cui si è infortunato gravemente Duvan Zapata. Il tecnico del Toro ed ex viola, a Firenze dal 2000 al 2002, Paolo Vanoli sta pensando ad un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro e la riproposizione di Njie in attacco.

Nel frattempo continua la protesta nei confronti del presidente Urbano Cairo. Ieri, in occasione della giornata in ricordo dei defunti, all'esterno dello stadio Filadelfa è stato esposto uno striscione funebre proprio riguardante il patron granata. Sull'episodio sta indagando la Digos di Torino.