Tifosi viola, 700 a Venezia nonostante le difficoltà. Sold-out vicino per il Bologna

Al ‘Penzo’ sarà una sorta di ultima spiaggia per la Fiorentina, che se vorrà continuare a sognare un piazzamento europeo dovrà necessariamente vincere. I tifosi, dopo la batosta col Betis, ci credono nonostante le difficoltà nel far partire la vendita dei biglietti per il settore ospiti e il non agevole slot del lunedì alle 18.30.

Come riporta La Nazione, alla fine si muoveranno in diversi per affrontare una trasferta comunque affascinante in Laguna. A sostenere la squadra saranno in 700, con la speranza di tornare a Firenze con i tre punti. Poi sarà la volta del match interno con il Bologna di domenica prossima. Ultima stagionale al Franchi che andrà sicuramente vicino al sold-out se la Fiorentina riuscirà a dar linfa alla propria classifica domani a Venezia.