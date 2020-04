STADIO, Simic: "Vlahovic il 2000 più forte. Badelj..."

L'ex difensore di Inter e Milan, Dario Simic, ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio della Fiorentina: "A mio avviso Vlahovic è tra i più promettenti giovani calciatori al mondo, forse il più forte della sua generazione. Badelj è un ragazzo straordinario, a tutti capita di passare un periodo negativo, forse è dato anche dal fatto che ha tanta voglia di confermarsi agli occhi dei suoi vecchi tifosi. Sicuramente tornerà presto ad essere il faro della Fiorentina. Milenkovic era arrivato con la fama del ragazzino talentuoso e ha confermato le aspettative. Sa leggere il gioco, ha tempismo: è pronto per il salto definitivo. Infine Rebic: probabilmente era necessario anche per lui lasciare Firenze, vista la giovane età. Nel Milan si è senz'altro mosso bene in una situazione non facile".