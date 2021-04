STADIO, De Zerbi o Juric, ma prima c'è il Bologna

Il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola questa mattina. La Fiorentina pensa al futuro allenatore, ma prima si dovrà battere il Bologna per raggiungere la salvezza aritmetica. Ancora osservati speciali De Zerbi e Juric. Per il tecnico del Sassuolo sembra essere in vantaggio lo Shakhtar e piace anche in Spagna. Quello del Verona resta ancora candidato in lizza. Gattuso, invece sembra un sogno tramontato. Ma per arrivare a decidere sulla panchina, scrive il quotidiano, conterà molto la permanenza in Serie A. Un passepartout per allentare i tempi in vista della costruzione della Fiorentina del futuro.