SOTTIL, Il gesto del dito e il precedente di Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio quest'oggi si parla del gesto polemico di Riccardo Sottil, che dopo il gol del momentaneo 2-0 ieri ha esultato mettendosi il dito indice alla bocca. Anche stavolta - scrive il giornale - non ce l’ha fatta il classe '99 a trattenere il carico di rabbia che da tempo covava dentro di sé e che nemmeno il sigillo messo a segno in Conference era riuscito ad alleggerire. Com’era successo il 23 gennaio di due anni fa - nel giorno della sua ultima gioia in campionato con il Cagliari - anche ieri d’istinto l’esterno prima di festeggiare con i suoi compagni ha voluto “zittire” qualcuno dopo aver rotto il suo digiuno. Allora, ventitré mesi fa, il classe ’99 se l’era presa coi suoi ex tifosi (rei di averlo troppo spesso “pizzicato” per le troppe assenze), a Firenze invece ad appesantire il clima attorno a Ricky ci hanno pensato le critiche che in questi mesi sono piovute sul suo conto.

Ma che l’esterno ha voluto respingere al mittente. La speranza, in casa viola, è che quello del numero 7 possa rimanere un episodio isolato.