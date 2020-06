Come riporta Tuttosport in edicola stamani, Roma e Juventus starebbero valutando uno scambio tra Cengiz Under e Cristian Romero. Uno degli ostacoli alla trattativa però è l'interesse delle altre squadre di Serie A per i due giocatori: se il turco piace al Napoli, il difensore centrale in prestito al Genoa viene corteggiato anche dalla Fiorentina.