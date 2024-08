RICHARDSON, Quando arriverà a Firenze e le cifre

© foto di pietro.lazzerini

Altissimo, giovane e pronto a prendersi le chiavi del centrocampo viola. Amir Richardson è atteso in città per le visite mediche e la firma all’inizio della prossima settimana e sarà il primo acquisto dei viola a centrocampo in questa sessione di mercato. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport che riporta le cifre dell'affare tra Fiorentina e Stade de Reims: 10 milioni di euro per il cartellino e 10% sull'eventuale futura rivendita. Per il classe 2002 invece un quinquennale fino al 2029, con ingaggio di poco superiore al milione a stagione.