REPUBBLICA, Pezzella e il mercato che può attendere

Dopo aver vissuto anch'egli periodi difficili con il virus, German Pezzella è tornato subito in campo con la Fiorentina e si è messo in mostra in un fondamentale in cui spadroneggia: il colpo di testa. Cinque dei suoi sei gol in Serie A sono infatti arrivati così. Da argentino sa sempre gettare il cuore oltre l'ostacolo, e anche contro il Brescia è stato così. L'edizione fiorentina di Repubblica, stamani nelle edicole, dedica anche una riflessione al suo futuro: con il contratto in scadenza nel 2022, sono state molte le voci che l'hanno riguardato, sia per un futuro italiano che in Liga, nel Valencia. Ma per il momento il futuro può attendere: Pezzella è concentrato solo sulla Lazio e sulle prossime sfide, adesso.