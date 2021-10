REPUBBLICA, Olimpico amaro. Alla Lazio basta un lampo

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica basta un lampo alla Lazio per avere la meglio su una Fiorentina che non riesce ad approfittare di un momento sicuramente non dei migliori per la squadra di Sarri, sotto accusa per alcune prestazioni non all’altezza e arrivata alla sfida coi viola dopo alcuni giorni di ritiro. Il lampo, quello di Pedro, dopo sette minuti dall’inizio della ripresa con una triangolazione tra Immobile, Milinkovic- Savic e lo spagnolo, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa viola (e nella fattispecie da Venuti) e così colpire con un gran tiro che batte Terracciano. Equilibrio spezzato da una grande giocata che firma il sorpasso della Lazio in classifica con la Fiorentina che dopo dieci giornate di campionato guarda la zona Europa dal basso verso l’alto.