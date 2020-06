REPUBBLICA, Chi resta e chi partirà tra i viola

Come sottolinea La Repubblica Firenze in edicola, le ultime 12 partite del campionato della Fiorentina saranno fondamentali anche per capire chi potrà restare in viola e chi invece lascerà sicuramente la squadra. Caceres resterà di sicuro, è vicinissimo al traguardo di presenze che lo porterà al rinnovo automatico ma a prescindere da questo c'è già accordo tra le parti per continuare insieme. Stesso discorso per Igor. Per Milenkovic e Pezzella il discorso è un po' diverso, perché anche se tutte le parti vorrebbero continuare insieme, davanti ad un'offerta congrua ci sarebbero delle riflessioni. Sicuri partenti saranno Terzic e Badelj. Il croato con ogni probabilità finirà alla Lokomotiv Mosca. Così come Ghezzal è destinato a tornare al Leicester.