QUI VIOLA, Torreira non al 100% ma c'è. Jack torna

Sospiro di sollievo per Lucas Torreira. Come sottolinea La Nazione, nonostante avesse terminato acciaccato la partita contro il Sassuolo, ieri ha dato ottime risposte sul campo: l’ex Arsenal non è ancora al 100% ma rispetto ai giorni scorsi ha mostrato segnali di ripresa e punta ad essere titolare già domani. Con lui ci saranno tutti i big che sono rimasti parzialmente a riposo lo scorso weekend, da Bonaventura (a cui è stata perdonata l’ingenuità in occasione del rosso) a Nico Gonzalez. In porta favorito Dragowski.