QUI VIOLA, Pulgar scalpita, davanti Vlahovic oppure...

La Nazione fa il punto sui viola che potrebbero scendere in campo domani col Benevento. Dragowski resta ormai l’unico ai box, dunque il ballottaggio è tra Terracciano-Rosati. Pulgar potrebbe poi sostituire Torreira, ma anche Benassi spera in un posto. Possibile occasione per Terzic, così come per Venuti. In attacco, se non ci sarà Vlahovic, le alternative sono Gonzalez falso nuove oppure Kokorin.