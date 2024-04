QUI ATALANTA, Oggi la decisione su Scalvini. Toloi out

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulle condizioni dei giocatori dell'Atalanta in dubbio per la sfida contro la Fiorentina. Solo oggi Gasperini saprà se potrà contare su Scalvini già domani, almeno per la panchina. Un ritorno che sembrava scontato, ma che andrà valutato con cura per evitare rischi: non a caso ancora ieri il difensore ha lavorato in gruppo solo per parte della seduta.

Senza garanzie assolute, si rinvierà il rientro a domenica, contro l’Empoli. Già senza Palomino, ad acuire i problemi in difesa c'è anche l'assenza di Toloi. Così come quella probabile di Emil Holm, perché il problema muscolare accusato domenica è al soleo, muscolo molto delicato. E se la risonanza confermerà le prime impressioni, lo svedese rischia di rivedersi solo fra un mese.