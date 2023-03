QUARTA, Tra sicurezza in difesa e voglia di restare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato da Repubblica ci sono tanti modi per elaborare una delusione: affossarsi definitivamente oppure reagire e dimostrare di essere più forti, migliori delle decisioni prese da altri e convincere che chi non ti ha considerato ha sbagliato. Lucas Martinez Quarta ha scelto in questi mesi la seconda via. A novembre, quando ha appreso di essere ufficialmente fuori dalla lista dei convocati di Scaloni per il mondiale in Qatar con l’Argentina ha ricevuto un brutto colpo. E così dopo aver assistito dal vivo alla finale contro la Francia si è ributtato sulla realtà fiorentina con tutta un’altra veste. Già dalle amichevoli invernali si intravedeva un giocatore diverso, mentalizzato, concentrato, voglioso di non perdersi in quello che era stato il suo tallone d’Achille principale, la discontinuità. Il Quarta del 2023 è la rappresentazione perfetta delle caratteristiche che la Fiorentina aveva intravisto nel 2020 quando lo strappò dal River Plate per 12 milioni di euro: senso dell’anticipo, capacità di impostazione dal basso, marcatura, ma soprattutto attenzione e concentrazione per tutta la gara. Numeri alla mano è la sua stagione migliore per presenze in viola e anche se ha avuto un piccolo infortunio- lussazione alla rotula- le sue prestazioni sono salite vertiginosamente. I dati parlano di 124 palloni recuperati, 154 duelli vinti, 81% di precisione nei passaggi, e anche un trend di ammonizioni decisamente diverso rispetto al passato dai 10 del 2021- 2022 ai 3 di quest’anno. La fascia di capitano contro il Verona è stato poi un manifesto di come anche per Italiano Quarta è diventato importante nelle gerarchie