Pioli a Firenze dopo il 3 luglio, RepFi: "Nel frattempo in vacanza Karpathos"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sulla rescissione di Stefano Pioli con l’Al Nassr e scrive che il tecnico sarà a Firenze dal 3 luglio in poi, passati i termini fiscali necessari per beneficiare del trattamento di favore riservato a chi lavora nel Regno saudita e pagare zero imposte sul reddito personale. Nel frattempo l’allenatore, avvistato in questi giorni da alcuni tifosi in vacanza a Karpathos, in Grecia, ha apprezzato le prime mosse di mercato, tutte condivise e tutte frutto di una sua valutazione.