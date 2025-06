Kean e la clausola, CorSport: "L'Al Qadsiah può offrirgli più di 15 milioni"

Il Corriere dello Sport - Stadio ricorda che è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio del periodo di validità della clausola di Kean. L’attaccante classe 2000 non si è ancora espresso, vuole conoscere l’entità delle offerte che gli arriveranno. L’Al Qadsiah è pronto a pagare fino all’ultimo centesimo per confrontarsi con Kean. Gli arabi potrebbero spingersi anche oltre i 15 milioni di ingaggio. Occhio anche al Manchester United, sempre vigile e pronto a inserirsi per Kean dopo averlo seguito sistematicamente in stagione.