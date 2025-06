Martinelli davanti all'ennesimo bivio: secondo Il Secolo XIX lo vuole lo Spezia

Tommaso Martinelli nelle prossime settimane dovrà decidere il proprio futuro: restare ancora alle spalle di David De Gea o partire in prestito provando a imporsi come titolare in una serie minore. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, lo Spezia avrebbe chiesto alla Fiorentina di poterlo rilevare con la formula del prestito, con i viola che dovrebbero dare una risposta ai bianconeri entro un paio di giorni. Lo Spezia è uno dei club più ambiziosi della Serie B e dopo aver fallito in finale contro la Cremonese la possibilità di tornare in A, ripartiranno la prossima stagione con l'obiettivo dichiarato della promozione.

Per Martinelli, una piazza come Spezia, potrebbe essere giusta per crescere per poi tornare al Viola Park più esperto e più forte di prima.