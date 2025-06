Sogni a centrocampo, CorSport: "Da non escludere un ritorno su Frendrup"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, ci sono quei centrocampisti che attraggono ma che, a oggi, non possono essere considerati più di un sogno. Vedi Morten Frendrup, classe 2001 del Genoa che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2028. La Fiorentina ci pensò a gennaio, conscia che sarebbe stato difficile raggiungere la richiesta dei rossoblù.

E infatti non andò in porto. Ma non è da escludere che la dirigenza viola possa fare un nuovo tentativo, tanto più dopo aver chiuso coi liguri l’operazione Gudmundsson. Altra suggestione è quella che porta a Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio che però ha una clausola di 50 milioni di euro.