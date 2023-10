PIF-ACF, Si parlò di mondo arabo già con i Della Valle

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla questione Fiorentina-Renzi e Arabia Saudita riportando come la posizione di Report sia netta e sostiene che l'ex primo ministro negli scorsi mesi avrebbe tentato di far incontrare Barone con intermediari del fondo Pif, che fa capo al principe saudita Bin Salman, vogliosi di acquistare società di calcio in Italia e interessati alla Fiorentina.

Galeotto è un messaggino che Renzi ha mandato a Barone con su scritto: "Joe vediamoci. Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno". Non è la prima volta che il mondo arabo viene accostato alla Fiorentina: durante la gestione Della Valle si era parlato di un contatto a New York tra Ddv e l’emiro proprietario del Paris Saint Germain. L’altro punto di mini contatto tra il fondo Pif, il principe Bin Salman e Firenze risiede nella gara per il nuovo stadio Franchi: nella giuria che ha proclamato il gruppo Arup come vincitore risiedeva l’architetta Giovanna Carnevali, tra i progettisti di Neom, la città futuristica voluta da Bin Salman.