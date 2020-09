PEZZELLA, Sta recuperando. Pulgar fa personalizzato

Due i giocatori attualmente sotto osservazione in casa Fiorentina verso la partita di sabato contro l'Inter, come evidenzia anche Il Corriere dello Sport distribuito stamani nelle edicole italiane: German Pezzella ed Erick Pulgar. Se il primo appare sulla via del recupero, per quanto riguarda il cileno invece si prosegue con un lavoro personalizzato che gli permetta di recuperare la miglior condizione fisica. Qualora il capitano fosse disponibile, sarebbero perciò due le novità rispetto all'undici anti-Torino: la sua presenza in primis, appunto, ma anche l'esordio di Sofyan Amrabat in gare ufficiali con la maglia viola. Incertezza infine per quanto riguarda l'attacco, dove si giocano il posto accanto a Ribery in tre: Kouame, Vlahovic e Cutrone.