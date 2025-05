Per il rinnovo di Comuzzo manca solo l'annuncio: accordo fino al 2030

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di alcuni rinnovi fondamentali per la Fiorentina, ognuno in una situazione diversa. Tra questi in particolare quello di Pietro Comuzzo, per il quale ormai il prolungamento dell'accordo è cosa fatta, manca solo l'annuncio e il difensore classe 2005 potrà contare su un contratto con scadenza al 2030, due anni in più rispetto all'attuale 2028. Il tutto con adeguamento economico visto il rendimento del giovane difensore.

Un fatto quasi dovuto dopo che Comuzzo è entrato nel giro della Nazionale e soprattutto dopo che a gennaio fu lo stesso Rocco Commisso a voler trattenere il giocatore a Firenze chiedendo una "follia" economica al Napoli, che si era spinto fino a quasi 35 milioni di euro di offerta. Il ragazzo da parte sua non ha mai forzato per partire ed è un altro aspetto che è stato molto gradito alla società viola. Infine la rosea chiarisce che nonostante il rinnovo, le dinamiche "impazzite" del calciomercato non impediranno comunque interessamenti per lui in estate.