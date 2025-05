Social La Fiorentina anticipa la nuova maglia: l'annuncio vintage del lancio sui social

La Fiorentina scenderà in campo domenica sera contro il Bologna al Franchi e lo farà probabilmente in una nuova veste. Pochi minuti fa sui propri social la società viola ha pubblicato un breve spoiler in collaborazione con lo sponsor Robe di Kappa che riguarda con ogni probabilità la nuova maglia.

Nel video, in calce, si vedono oggetti vintage come un televisore e un telefono di vecchia data come ad indicare che la nuova maglia avrà dei riferimenti al passato. Di seguito il video: