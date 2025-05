Tra i fischi e la dedica a Barone, cosa pensa Firenze del ritorno di Italiano al Franchi

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si è concentrata sul ritorno di Vincenzo Italiano allo stadio Artemio Franchi. A cinque mesi da quell'esultanza sfrenata al fischio finale di Bologna-Fiorentina, con i felsinei che passarono 2-1 sui viola, e dalle polemiche nel post gara con le parole al veleno di Daniele Pradè, Vincenzo Italiano torna al Franchi per la prima volta da avversario. Ci torna da vincitore, mercoledì il successo contro il Milan nell'ultimo atto, della Coppa Italia dopo tre finali perse con la Fiorentina. Tra chi si è sentito tradito, chi lo ha sempre considerato un tecnico che ha fallito al momento decisivo e chi invece ha sognato di vincere un trofeo sotto la sua gestione, La Nazione ha intervistato alcuni tifosi per capire l'umore della città. Fiorenza ammette amaramente: "Averlo visto alzare la Coppa dopo tre finali perse con i viola non è stato facile. I fischi saranno più che legittimi". Per Mattia poi: "Italiano non ha lasciato un bel ricordo, migliaia di passaggi e poche finalizzazioni. Poi quell'esultanza... non ci sarà da stupirsi se lo fischieranno". Dello stesso avviso anche Gianluca: "Se non avesse fatto quella scenetta all'andata magari il Franchi l'avrebbe anche applaudito. Con quel gesto ha scelto di rompere".

C'è però anche chi riconduce tutto al campo e addirittura chi, come Alberto, sostiene che Italiano abbia mantenuto un certo legame con Firenze: "Ha dedicato la coppa alla famiglia Barone. Questo dimostra che un legame con Firenze è rimasto". Dello stesso avviso è Paolo che invita alla misura anche nella critica: "Il clima sarà sicuramente caldo ma spero che prevarrà il buonsenso. Le offese sono sempre sbagliate". Insomma, riguardoa ll'accoglienza del tecnico gigliato il pubblico di Firenze sembra diviso. L'unica cosa che tiene uniti tutti è la speranza che la Fiorentina batta il Bologna per continuare a credere all'Europa.