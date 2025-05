Primavera, oggi l'ultima di regular season: dal 23 maggio le finali scudetto

Ultimo appuntamento di regular season per la Primavera di mister Galloppa, che oggi al Viola Park ospita il Torino (fischio d’inizio ore 18). Partita che a livello di classifica non ha niente da dire per la Fiorentina (ormai certa del quarto posto) e nemmeno per i granata che galleggiano al decimo posto della graduatoria. Viola senza gli squalificati Braschi (tre giornate) e Romani, che inizieranno di fatto la preparazione in vista delle finali Scudetto che prenderanno il via proprio al Viola Park il prossimo 23 maggio con i quarti di finale.

Quello che riguarda la Fiorentina sarà con ogni probabilità contro la Juventus (domani impegnata contro l’Empoli, basta un pari se il Verona dovesse vincere a Monza). Viola che resteranno verosimilmente quarti anche se dovessero perdere col Toro e i bianconeri dovessero vincere. A parità di punti e scontri diretti la squadra di Galloppa ha una differenza reti di gran lunga migliore (+13). Lo riporta oggi La Nazione.