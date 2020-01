PEDRO, La cessione a ore: c'è il Flamengo in pole

Come scrive questa mattina Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è prossima alla cessione di Pedro. Dopo pochi mesi il brasiliano tornerà in patria. Tecnicamente non è in discussione mentre sul piano della forza fisica non ha dato garanzie. Lo ha cercato il Gremio, ma soprattutto il Flamengo. Perso Gabriel Barbosa dell’Inter, il club ha deciso di rimpiazzarlo proprio con lui. È questione di ore per l’annuncio ufficiale. Il club viola riuscirà a realizzare anche una piccola plusvalenza vendendolo a titolo definitivo, ma fra gli uomini mercato c’è stato più di un confronto prima di dare il via libera.